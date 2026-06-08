Polda Jabar Tunda Operasi Patuh Lodaya 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat resmi mengumumkan penundaan pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2026 yang dijadwalkan dimulai hari ini Senin (8/6/2026).

Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi terkini di wilayah hukum Jawa Barat.

Informasi penundaan ini dibagikan melalui akun resmi media sosial Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar @rtmcpoldajabar.

Adapun, pelaksaan Operasi Patuh Lodaya 2026 rencananya akan berlangsung selama dua pekan, terhitung sejak 8 - 21 Juni 2026.

Operasi tersebut fokus pada penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement dengan porsi penindakan 80 persen.

"Penundaan ini berlaku sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kami akan terus memberikan update informasi mengenai jadwal pelaksanaan terbaru melalui kanal resmi Polda Jawa Barat," tulis keterangan resmi @rtmcpoldajabar, dikutip JPNN.

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Meskipun Operasi Patuh Lodaya 2026 diundur, Polda Jabar mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuh peraturan lalu lintas setiap saat.

Polda Jabar juga mengingatkan masyarakat untuk mematuhi rambu lalu lintas, mematuhi aturan berkendara, melengkapi surat dan kelengkapan kendaraan, serta mengutamakan keselamatan di jalan raya.