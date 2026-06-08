Harga Emas dan Perak Hari Ini 8 Juni 2026, Logam Mulia Antam 1 Gram Rp2,74 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 8 Juni 2026, tercatat berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp2.743.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.749.858.

Kenaikan harga logam mulia ini menjadi perhatian pelaku pasar dan investor yang menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) di tengah dinamika ekonomi global.

Selain emas batangan reguler, produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III juga tercatat mengalami penyesuaian harga.

Untuk ukuran terkecil, emas batangan 0,5 gram dibanderol Rp1.421.500. Sementara itu, emas batangan ukuran 10 gram dipasarkan dengan harga Rp26.925.000 dan ukuran 100 gram mencapai Rp268.512.000.

Di sisi lain, harga perak murni juga tetap berada pada level yang relatif tinggi. Perak murni ukuran 250 gram dijual Rp11.850.000, sedangkan ukuran 500 gram mencapai Rp22.900.000 sebelum pajak pertambahan nilai (PPN).

Berikut daftar harga emas batangan reguler per 8 Juni 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.421.500

1 gram: Rp2.743.000

2 gram: Rp5.426.000

3 gram: Rp8.114.000

5 gram: Rp13.490.000

10 gram: Rp26.925.000

25 gram: Rp67.187.000

50 gram: Rp134.295.000

100 gram: Rp268.512.000

250 gram: Rp671.015.000

500 gram: Rp1.341.820.000

1.000 gram: Rp2.683.600.000