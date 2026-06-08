Prakiraan Cuaca Jabodetabek 8 Juni 2026: Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin, 8 Juni 2026 hingga Selasa, 9 Juni 2026 pagi, secara umum didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

‎Berdasarkan informasi prakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, sebagian besar wilayah Jabodetabek diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Menjelang siang, hujan ringan dengan cakupan lokal dan durasi singkat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

‎Selanjutnya, pada siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan bersifat lokal diperkirakan meluas ke sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

‎Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek diperkirakan cerah berawan hingga berawan tanpa adanya potensi hujan yang signifikan.

‎Memasuki dini hari Selasa, 9 Juni 2026 pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih berada pada kategori cerah berawan hingga berawan.

‎Untuk kondisi suhu udara, BMKG memprakirakan wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berada pada kisaran 22 hingga 30 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celsius.