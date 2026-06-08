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Cuaca Jawa Barat 8 Juni 2026 Didominasi Cerah Berawan, Hujan Lokal Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah

Senin, 08 Juni 2026 – 08:30 WIB
Cuaca Jawa Barat 8 Juni 2026 Didominasi Cerah Berawan, Hujan Lokal Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah - JPNN.com Jabar
Ilustrasi cuaca. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Barat akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan pada Senin, 8 Juni 2026.

Meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah diminta tetap mewaspadai potensi hujan ringan yang bersifat lokal dan berlangsung dalam durasi singkat.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB umumnya cerah hingga cerah berawan.

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Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diperkirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Pada periode ini, potensi hujan ringan dengan cakupan lokal diprakirakan meluas ke Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar.

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Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih didominasi cerah berawan.

Potensi hujan ringan masih dapat terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
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