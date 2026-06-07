Bandung Barat Catat 83.014 Kunjungan Wisatawan pada Mei 2026, Kawasan Utara Masih Jadi Magnet Utama

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, mencatat sebanyak 83.014 wisatawan berkunjung ke berbagai destinasi wisata di wilayah tersebut sepanjang Mei 2026.

Angka tersebut menunjukkan Bandung Barat masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Barat.

Kepala Disparbud Kabupaten Bandung Barat, Asep Dendih, mengatakan jumlah kunjungan tersebut berasal dari 15 objek wisata yang tersebar di sejumlah wilayah, dengan konsentrasi terbesar berada di kawasan utara Bandung Barat.

"Total kunjungan wisatawan ke Bandung Barat selama Mei 2026 ada 83.014 orang. Paling banyak itu memang terjadi pada satu hari kunjungan yang mencapai 23.219 wisatawan," kata Asep.

Menurutnya, kawasan utara yang meliputi Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua masih menjadi magnet utama bagi wisatawan.

Beragam pilihan wisata alam, kuliner, serta rekreasi keluarga menjadi faktor yang mendorong tingginya minat kunjungan ke kawasan tersebut.

"Fokus wisatawan memang masih di wilayah utara kalau melihat data kunjungan. Alhamdulillah Bandung Barat ini ternyata tetap memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung," ujarnya.

Meski kawasan utara masih mendominasi kunjungan wisatawan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus mendorong pemerataan pengembangan sektor pariwisata ke wilayah barat dan selatan.