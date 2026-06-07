Indodana Perkuat Ekosistem PayLater di Jabar, Dorong Pertumbuhan Merchant di Era Social Commerce

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Transformasi pembayaran digital dan social commerce terus mengubah perilaku belanja masyarakat perkotaan di Indonesia.

Konsumen kini semakin mengutamakan kemudahan transaksi yang terintegrasi dengan platform digital, mulai dari konten video, live shopping, hingga layanan Buy Now Pay Later (BNPL).

Menangkap tren tersebut, Indodana Finance sebagai perusahaan pembiayaan berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui layanan Indodana PayLater memperkuat kolaborasi dengan merchant lokal dan modern di Jawa Barat.

Hal itu diwujudkan melalui gelaran "Temu Mitra Bisnis Indodana PayLater: Sambung Relasi, Perkuat Kolaborasi" yang digelar di Bandung, Jawa Barat, dengan melibatkan lebih dari 300 mitra bisnis dari berbagai daerah seperti Bandung, Cianjur, Cirebon, Garut, Purwakarta, Subang, Sukabumi, hingga Tasikmalaya.

Acara tersebut menjadi forum bagi para mitra untuk mendapatkan wawasan terkait tren perilaku konsumen, strategi digital marketing, hingga pemanfaatan layanan pembiayaan fleksibel untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Direktur Indodana Finance Iwan Dewanto mengatakan kemudahan transaksi yang terintegrasi menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini.

Dengan dukungan jaringan lebih dari 50.000 merchant offline dan online di seluruh Indonesia, Indodana terus memperluas akses pembiayaan yang mudah, aman, dan fleksibel bagi pengguna.

Di sisi lain, perusahaan juga mendorong penggunaan layanan pembiayaan secara bijak dan bertanggung jawab.