Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 7 Juni 2026 Stabil, Logam Mulia 1 Gram Rp2,738 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu (7/6/2026) tercatat masih berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dibanderol Rp2.738.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.744.845.

Selain pecahan 1 gram, tersedia berbagai ukuran emas batangan mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi jangka panjang maupun diversifikasi aset.

Untuk pecahan terkecil, yakni 0,5 gram, harga dasar tercatat Rp1.419.000. Sementara emas batangan ukuran 10 gram dipasarkan seharga Rp26.875.000 dan ukuran 100 gram mencapai Rp268.012.000.

Adapun emas batangan ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, dibanderol Rp2.678.600.000 sebelum pajak.

Berikut Harga Emas dan Perak Hari Ini, Minggu 7 Juni 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.419.000 (Rp1.422.548 setelah PPh 0,25%)