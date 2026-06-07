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Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 7 Juni 2026 Stabil, Logam Mulia 1 Gram Rp2,738 Juta

Minggu, 07 Juni 2026 – 11:30 WIB
Harga Emas dan Perak Antam Hari Ini 7 Juni 2026 Stabil, Logam Mulia 1 Gram Rp2,738 Juta - JPNN.com Jabar
Harga emas Antam hari ini, Minggu 7 Juni 2026, tercatat Rp2.738.000 per gram. Simak daftar lengkap harga emas batangan, Gift Series, Idulfitri, Imlek, Batik Seri III, serta harga perak terbaru. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu (7/6/2026) tercatat masih berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan pecahan 1 gram dibanderol Rp2.738.000, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen menjadi Rp2.744.845.

Selain pecahan 1 gram, tersedia berbagai ukuran emas batangan mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi jangka panjang maupun diversifikasi aset.

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Untuk pecahan terkecil, yakni 0,5 gram, harga dasar tercatat Rp1.419.000. Sementara emas batangan ukuran 10 gram dipasarkan seharga Rp26.875.000 dan ukuran 100 gram mencapai Rp268.012.000.

Adapun emas batangan ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, dibanderol Rp2.678.600.000 sebelum pajak.

Berikut Harga Emas dan Perak Hari Ini, Minggu 7 Juni 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com

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0,5 gram: Rp1.419.000 (Rp1.422.548 setelah PPh 0,25%)

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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