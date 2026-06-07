Cuaca Jabodetabek Hari Ini Didominasi Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (7/6/2026) secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.Kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (7/6/2026) secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Minggu, 7 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Senin, 8 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, sebagian besar wilayah Jabodetabek akan mengalami kondisi cuaca yang relatif kondusif untuk aktivitas masyarakat.

Pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di seluruh wilayah Jabodetabek diperkirakan berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, terdapat potensi hujan ringan berskala lokal yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada malam hari atau pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Adapun pada dini hari Senin (8/6/2026), mulai pukul 01.00 hingga 07.00 WIB, cuaca di Jabodetabek kembali diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22 hingga 30 derajat Celsius.