Prakiraan Cuaca Jawa Barat 7 Juni 2026: Cerah Berawan, Hujan Ringan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan sepanjang Minggu (7/6/2026).

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah daerah pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca harian, kondisi cuaca pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, diperkirakan didominasi cerah berawan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang hingga sore hari atau sekitar pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Pada periode tersebut, terdapat potensi hujan ringan dengan cakupan lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

Sementara itu, kondisi cuaca pada malam hari, yakni pukul 19.00–01.00 WIB, diperkirakan kembali cerah berawan.

Cuaca serupa juga diprediksi berlangsung pada dini hari hingga pukul 07.00 WIB.

Adapun suhu udara di wilayah Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 18 hingga 35 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 95 persen.