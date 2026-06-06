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IPB Run 2026 Gaungkan Gaya Hidup Sehat dan Kepedulian Lingkungan, Ribuan Pelari Padati Kampus Dramaga

Sabtu, 06 Juni 2026 – 20:00 WIB
IPB Run 2026 Gaungkan Gaya Hidup Sehat dan Kepedulian Lingkungan, Ribuan Pelari Padati Kampus Dramaga - JPNN.com Jabar
Ribuan peserta dari berbagai daerah mengikuti IPB Run 2026 di Kampus IPB Dramaga, Bogor. Ajang lari bertema "Lestari untuk Bumi". Foto: Yogo Faisal/jpnn.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Ribuan pelari dari berbagai daerah memadati Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, dalam penyelenggaraan IPB Run 2026, Sabtu (6/6/2026).

Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengusung tema "Lestari untuk Bumi".

Tidak hanya menjadi ajang olahraga, IPB Run 2026 juga membawa misi kampanye pelestarian lingkungan dan penguatan gerakan sosial di tengah masyarakat.

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Ketua Umum Himpunan Alumni (HA) IPB University, Fauzi H. Amro, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari sejumlah aksi lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penanaman pohon, pelepasan burung, dan kegiatan bersih-bersih kawasan kampus.

"IPB Run menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan," ujar Fauzi.

Pada penyelenggaraan tahun ini, panitia menghadirkan empat kategori lomba, yaitu 5 kilometer (5K), 10 kilometer (10K), half marathon atau 21 kilometer, serta full marathon atau 42 kilometer.

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Total hadiah yang diperebutkan mencapai Rp310 juta.

Fauzi menjelaskan, kategori 5K dan full marathon 42K digelar pada hari pertama, sedangkan kategori 10K dan half marathon 21K dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya.

Ribuan peserta dari berbagai daerah mengikuti IPB Run 2026 di Kampus IPB Dramaga, Bogor. Ajang lari bertema "Lestari untuk Bumi"
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TAGS   Hari Lingkungan Hidup ipb run ipb university kabupaten bogor Alim Setiawan Slamet wali kota bogor dedie a rachim HA IPB

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