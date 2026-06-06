Bukan Bayi, Plastik Mencurigakan di Flyover Tanah Baru Ternyata Bangkai Kucing

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jasad membusuk yang semula diduga bayi ditemukan di Flyover Jalan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, ternyata bangkai kucing.

Diberitakan sebelumnya, penemuan yang diduga jasad bayi tersebut terjadi pada Jumat (5/6) sore, yang terbungkus dalam plastik berwarna hitam yang berada di jalan.

Kanit Reskrim Polsek Beji, Iptu Ahmad Lailatul mengatakan, berdasarkan laporan awal menyebutkan adanya dugaan bangkai bayi yang ditemukan di Flyover Tanah Baru.

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“Kami mendapatkan informasi dari layanan 110 setelah ada laporan warga yang menyebutkan terdapat dugaan bangkai bayi di Flyover Tanah Baru. Setelah menerima informasi tersebut, kami langsung menuju lokasi," ucapnya, Sabtu (6/6/2026).

Setelah tiba di lokasi, polisi langsung melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan ambulans untuk mengevaluasi yang diduga jasad bayi tersebut.

Namun, setelah dilakukan pengecekan oleh tim forensik RS Bhayangkara Brimob ternyata yang diduga jasad bayi di dalam plastik hitam itu bangkai kucing.

“Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik, hasilnya itu bukan manusia, ternyata seekor kucing yang mempunyai buntut," jelasnya.

Peristiwa tersebut, sempat menggegerkan masyarakat dan pengendara yang melintas pada Jumat (5/6) sore. (mcr19/jpnn)