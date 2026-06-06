Oki Earlivan Sampurno Resmi Pimpin IA-ITB Jakarta 2026–2030, Siapkan 4 Program Unggulan

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Jakarta resmi memiliki nakhoda baru.

Dalam Kongres Daerah IA-ITB Jakarta 2026 yang digelar di Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Sabtu (6/6/2026), Oki Earlivan Sampurno terpilih sebagai Ketua IA-ITB Jakarta periode 2026–2030 melalui mekanisme musyawarah mufakat.

‎Kongres yang mengusung tema "Pelopor Pergerakan Nyata" tersebut menjadi momentum evaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya sekaligus penetapan arah strategis organisasi alumni terbesar di Indonesia untuk empat tahun mendatang.

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‎Ketua IA-ITB Jakarta periode 2022–2026, Damoza Nirwan, dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menyampaikan berbagai capaian organisasi selama masa kepemimpinannya.

Menurut dia, seluruh program yang dijalankan berlandaskan semangat persaudaraan serta komitmen untuk memberikan manfaat bagi alumni, almamater, dan masyarakat.

‎"Proses pemilihan ketua baru hari ini telah berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi serta menjunjung tinggi nilai demokrasi dan kekeluargaan. Saya yakin kepemimpinan baru mampu membawa IA-ITB Jakarta menjadi lebih baik lagi," ujar Damoza.

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‎Selama empat tahun terakhir, IA-ITB Jakarta mencatat sejumlah program strategis, di antaranya penyelenggaraan Future Leader Fest 2023 yang diikuti sekitar 700 peserta, program bimbingan belajar dan tryout gratis bagi siswa SMA, serta sosialisasi beasiswa "Menggapai Cita" bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu.

‎Di bidang transformasi organisasi, pengurus juga melakukan digitalisasi media internal melalui perubahan majalah "Connecting IA-ITB Jak People" dari format cetak menjadi platform daring.