Supian Suri Ajak Warga Depok Manfaatkan Program Pelatihan Perhotelan Gratis

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri mengajak warga Depok, khususnya generasi muda, untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti Program Pelatihan Perhotelan Gratis.

Program tersebut, diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok yang bekerja sama dengan Hotel Savero dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Depok.

"Hari ini mau kasih informasi untuk warga Depok, khususnya yang usianya minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Perhotelan secara gratis," ucapnya melalui laman instagram pribadinya @bangsupians.

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Supian Suri menambahkan, kesempatan tersebut diberikan terbatas hanya untuk 100 warga Depok secara gratis dan pendaftaran dibuka sampai 10 Juni 2026.

Ia menekankan, dengan mengikuti kegiatan ini banyak hal yang bisa didapat, mulai dari belajar tentang perhotelan dan restoran.

Sehingga dapat bekerja di dunia hospitality atau perhotelan baik untuk di Kota Depok maupun luar Kota Depok.

"Yuk ikuti kegiatan ini, semangat terus untuk belajar dan memberikan kebaikan. Insyallah kita akan dapat kebaikan itu sendiri," tutupnya. (mcr19/jpnn)