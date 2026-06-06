Galaxy S26 Series: Pengalaman Kamera Unggulan dan Galaxy Ecosystem Lebih Seamless

jabar.jpnn.com, DEPOK - Banyak pengguna handphone ingin mencoba langsung fitur-fitur terbaru sebelum memutuskan untuk upgrade perangkat, terutama untuk merasakan pengalaman AI, kamera, dan performa yang ditawarkan flagship terbaru.

Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk hands-on device secara langsung di toko terdekat atau di acara Samsung.

Adanya kebutuhan tersebut, Samsung kembali menghadirkan Try Galaxy dari Galaxy S26 Series, yang memungkinkan pengguna merasakan inovasi Galaxy S26 Series langsung dari handphone yang mereka gunakan saat ini, baik Android maupun iOS.

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Melalui pengalaman simulasi yang immersive, pengguna kini dapat mengeksplorasi pembaruan One UI 8.5, fitur Galaxy AI terbaru, hingga pengalaman kamera dan ecosystem secara lebih seamless.

Lewat update terbaru ini, pengguna dapat menikmati updated home screen experience dengan One UI 8.5, lengkap dengan Galaxy S26 Ultra hero wallpaper terbaru yang menghadirkan nuansa premium khas flagship terkini Samsung.

Selain itu, widget Galaxy AI terbaru juga memungkinkan pengguna mencoba fitur unggulan seperti Photo Assist paling update dan Creative Studio, yang dirancang untuk membantu proses kreasi konten menjadi lebih cepat, intuitif, dan seamless.

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“Kami memahami bahwa banyak pengguna ingin merasakan langsung inovasi terbaru sebelum memutuskan untuk beralih ke perangkat baru,” ucap MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (6/6/2026).

“Sejak kami hadirkan user experience Try Galaxy di tahun 2022 yaitu saat konsumen bisa mencoba pengalaman Galaxy S22 Series di hp mereka, hingga kini lebih dari delapan puluh empat juta konsumen di seluruh dunia telah mengakses Try Galaxy dari mulai Galaxy S Series dan juga Foldable Series,” sambungnya.