Ariana Grande Pilih Studio Ilustrasi Asal Depok Garap Poster Lagu Barunya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kabar membanggakan datang dari Rising67 Studio, studio ilustrasi asal Depok, Jawa Barat, yang dipercaya terlibat dalam proyek comeback terbaru musisi dunia, Ariana Grande.

Studio kreatif tersebut diketahui dipercaya menggarap materi poster dan desain untuk single terbaru Ariana bertajuk "Hate That I Made You Love Me.”

Melalui unggahan di media sosial, Rising67 Studio mengungkapkan rasa syukur karena dapat menjadi bagian dari proyek comeback Ariana Grande.

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"Bagi saya, proyek ini terasa sangat spesial. Ini bukan hanya tentang membuat artwork atau title treatment, tetapi ikut berkontribusi membangun dunia visual yang mengelilingi sebuah lagu," tulis di akun sosial @rising67.studio.

Dalam rancangannya, Rising67 Studio mengungkapkan bahwa konsep penceritaan poster ini terinspirasi dari gaya Michael Jackson.

"Dia (Michael Jackson) menunjukan bagaimana sebuah lagu bisa menjadi mempengaruhi dunia melalui pencitraan, visual dan film pendek. Sesuatu yang terus mempengaruhi video musik hari ini," terangnya.

Sementara itu, video musiknya sendiri disutradarai oleh Christian Breslauer yang bernuansa horor. (mcr19/jpnn)