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RSUD KiSA Depok Segera Operasikan Layanan Cathlab

Sabtu, 06 Juni 2026 – 10:30 WIB
RSUD KiSA Depok Segera Operasikan Layanan Cathlab - JPNN.com Jabar
RSUD Khidmat Sehat Afiat (KiSA) Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Khidmat Sehat Afiat (KiSA) Kota Depok segera mengoperasikan layanan Cathlab (Catheterization Laboratory).

Layanan ini bertujuan untuk memperkuat penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah.

Sebagai bagian dari persiapan operasional, RSUD KiSA Depok telah merampungkan proses Full Commissioning System Cathlab.

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Tahapan ini dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat dan sistem pendukung berfungsi secara optimal, aman, dan sesuai standar pelayanan kesehatan.

Direktur RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok, Agus Gojali mengatakan, proses Full Commissioning System merupakan tahapan penting sebelum layanan Cathlab dapat digunakan untuk melayani masyarakat.

“RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah menghadirkan fasilitas Cathlab yang saat ini telah menjalani proses Full Commissioning System,” ucap Agus dikutip Sabtu (6/6/2026).

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Menurutnya, proses commissioning dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh komponen perangkat, mulai dari sistem utama Cathlab, jaringan pendukung, hingga aspek keselamatan dan integrasi layanan.

“Proses ini memastikan seluruh perangkat dan sistem pendukung dapat berfungsi dengan optimal, aman, dan siap digunakan untuk pelayanan tindakan jantung maupun pembuluh darah,” jelasnya.

RSUD KiSA Kota Depok segera mengoperasikan layanan Cathlab (Catheterization Laboratory) guna penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah.
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TAGS   kota depok kesehatan kesehatan jantung RSUD KiSA Depok cathlab

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