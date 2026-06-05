Satu Tiket untuk Belasan Aktivitas, KBPayuk Discover Pass Ramaikan Libur Sekolah

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Menyambut musim libur sekolah 2026, Kota Baru Parahyangan menghadirkan program spesial bertajuk KBPayuk Discover Pass.

KBPayuk Discover Pass adalah sebuah tiket terintegrasi yang memungkinkan anak-anak dan keluarga menikmati beragam wahana hiburan, aktivitas edukatif, hingga pengalaman kreatif dalam satu kawasan.

Program ini berlangsung selama satu bulan penuh, mulai 13 Juni hingga 12 Juli 2026.

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KBPayuk Discover Pass hadir dalam dua pilihan paket. Paket 1 Day Pass dibanderol Rp190 ribu, sedangkan 2 Pass Day ditawarkan dengan harga Rp270 ribu.

Menariknya, tiket tersebut menawarkan nilai manfaat hingga Rp1,7 juta. Pengunjung juga dapat memanfaatkan promo beli 4 gratis 1 khusus untuk pembelian paket 1 Day Pass.

Melalui satu tiket, keluarga dapat mengakses berbagai wahana dan aktivitas yang tersebar di kawasan Kota Baru Parahyangan.

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Mulai dari bermain air di Wahoo Waterworld, menikmati wahana Euro Bungee dan Bumper Boat di Wahoo Lake Side, hingga berenang di berbagai fasilitas kolam renang Bumi Pancasona Sports Club.

Selain itu, tersedia pula beragam kegiatan edukatif dan kreatif seperti eksplorasi IKEA melalui tantangan khusus, melukis di Bale Seni Barli, bereksperimen di Puspa IPTEK Sundial, workshop membuat mini pizza di Beintemas, hingga mengenal proses pembuatan cokelat di Terve Chocolate.