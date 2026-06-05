Terkendala Verifikasi Data, Orang Tua Siswa Padati Posko Pengaduan SPMB Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sejumlah orang tua siswa memadati Posko Pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 Kota Depok yang berada di lantai 4 Gedung Dibaleka II, Jumat (5/6).

Kedatangan mereka dipicu oleh kendala yang dialami saat melakukan pendaftaran jalur prestasi secara daring melalui laman resmi SPMB Kota Depok.

Jalur tersebut diketahui dibuka pada 4 hingga 5 Juni 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah orang tua mengaku data pendaftaran anak mereka belum juga mendapatkan status verifikasi meskipun seluruh persyaratan telah dilengkapi.

Salah seorang orang tua siswa, Septi, mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pendaftaran sejak sehari sebelumnya.

Menurut dia, seluruh dokumen yang dibutuhkan telah diunggah dan sistem menunjukkan kelengkapan data mencapai 100 persen.

"Saya sudah daftar dari kemarin, kelengkapan data juga sudah 100 persen, tetapi statusnya belum terverifikasi," ujarnya.

Akibat proses verifikasi yang belum selesai, ia mengaku belum dapat melanjutkan tahapan berikutnya, yakni memilih sekolah tujuan.