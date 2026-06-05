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Centrin Fokus Pulihkan Layanan Pelanggan Seusai Penataan Kabel Udara di Bandung

Jumat, 05 Juni 2026 – 17:00 WIB
Centrin Fokus Pulihkan Layanan Pelanggan Seusai Penataan Kabel Udara di Bandung - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penataan kabel udara. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Centrin Online Tbk bergerak cepat memulihkan layanan pelanggan yang terdampak program penataan kabel udara yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung.

Perusahaan penyedia layanan internet tersebut memastikan proses normalisasi jaringan terus dilakukan agar pelanggan dapat kembali menikmati layanan secara optimal.

Direktur Utama PT Centrin Online Tbk, Rudi Sutedja mengatakan, pihaknya menghormati langkah Pemkot Bandung dalam menata infrastruktur kabel udara demi menciptakan kawasan kota yang lebih tertib dan estetis.

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Namun, penataan kabel yang dilakukan di sejumlah ruas jalan berdampak pada jaringan telekomunikasi dan layanan internet pelanggan.

"Kami terus melakukan percepatan pemulihan layanan agar pelanggan dapat kembali menikmati akses internet secara normal," ujar Rudi dikutip Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, tim teknis Centrin diterjunkan ke sejumlah titik untuk melakukan pengecekan dan perbaikan jaringan yang terdampak penataan kabel.

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Langkah tersebut dilakukan guna meminimalkan gangguan layanan sekaligus menjaga kualitas koneksi bagi pelanggan.

Rudi menegaskan kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama perusahaan.

PT Centrin Online Tbk mempercepat pemulihan layanan pelanggan yang terdampak penataan kabel udara di Kota Bandung.
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TAGS   Centrin PT Centrin Online Tbk Penataan Kabel Bandung Internet Bandung Fiber Optik Infrastruktur Telekomunikasi Gangguan Internet Pelanggan Centrin Pemulihan Layanan

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