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Rp 100 Miliar Disiapkan Pemkab Bekasi Demi Penataan Jalan Kalimalang

Jumat, 05 Juni 2026 – 14:00 WIB
Rp 100 Miliar Disiapkan Pemkab Bekasi Demi Penataan Jalan Kalimalang - JPNN.com Jabar
Pengendara melintasi Ruas Jalan Inspeksi Kalimalang sesi Tegal Gede-Tegal Danas di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memprioritaskan penataan Ruas Inspeksi Kalimalang pada tahun 2026 guna meningkatkan kemantapan jalan sekaligus mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan penataan pada tahun ini akan difokuskan pada tiga titik prioritas yang dinilai membutuhkan perhatian khusus.

"Tiga titik Ruas Kalimalang itu yang menjadi skala prioritas tahun ini. Saat ini prosesnya sudah berjalan dan segera direalisasikan," kata Henri di Cikarang, Kamis (5/6).

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Ia menjelaskan, tiga lokasi yang menjadi fokus penataan meliputi ruas Batas Kota Bekasi-Cibitung, Tegal Gede-Tegal Danas, serta Cikarang Pusat hingga perbatasan Kabupaten Karawang.

Menurut Henri, Jalan Kalimalang telah menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Kabupaten Bekasi bahkan telah mengalokasikan anggaran besar untuk menyelesaikan pembangunan jalan dua lajur dari Batas Kota Bekasi hingga perbatasan Kabupaten Karawang.

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Program pembangunan dengan skema tahun jamak (multiyears) sepanjang 30 kilometer tersebut dinilai telah memberikan hasil signifikan dan manfaat nyata bagi masyarakat serta pengguna jalan.

"Saat ini tingkat kemantapan Jalan Kalimalang sudah mencapai 85 persen. Namun, masih diperlukan pemeliharaan serta penambahan fasilitas pelengkap dan sarana pendukung lainnya," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memprioritaskan penataan Jalan Kalimalang pada 2026 dengan anggaran Rp100 miliar
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