Harga Logam Mulia Masih Tinggi, 1 Kilogram Tembus Rp2,71 Miliar

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Jumat (5/6/2026) masih bertahan di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dipasarkan sebesar Rp2.770.000 sebelum pajak atau Rp2.776.925 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain ukuran 1 gram yang menjadi acuan utama investor ritel, berbagai ukuran emas batangan lainnya juga tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.

Harga emas ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, tercatat mencapai Rp2.710.600.000 sebelum pajak.

Tidak hanya emas reguler, produk logam mulia edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III juga masih tersedia dengan harga yang lebih tinggi karena memiliki nilai koleksi dan desain eksklusif.

Di sisi lain, harga perak juga menunjukkan nilai yang kompetitif sebagai alternatif investasi logam mulia.

Produk perak murni dan Perak Heritage masih menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan modal lebih terjangkau dibandingkan emas.

Daftar Harga Emas Batangan 5 Juni 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com