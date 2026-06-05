Prakiraan Cuaca Jabodetabek 5–6 Juni 2026: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan, Tangerang Waspada Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Jumat (5/6/2026) hingga Sabtu (6/6/2026) didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, sejumlah wilayah diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan pada periode siang hingga dini hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang berlaku mulai Jumat pukul 07.00 WIB hingga Sabtu pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Jabodetabek.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada periode ini, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada malam hari atau pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih didominasi langit berawan hingga berawan tebal tanpa potensi cuaca signifikan di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

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Pada dini hari Sabtu (6/6/2026), pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diperkirakan tetap berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Tangerang.