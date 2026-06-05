Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, 5 Juni 2026: Sejumlah Daerah Berpotensi Diguyur Hujan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan pada Jumat (5/6/2026).

Meski demikian, masyarakat di sejumlah daerah diminta mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada siang, sore, hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Jawa Barat.

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Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, pada dini hari atau pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca umumnya berawan.