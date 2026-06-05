Melalui Operasi Katarak Gratis, Pupuk Kujang Bantu Tekan Angka Kebutaan di Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Katarak masih menjadi penyebab utama kebutaan di Indonesia. Berdasarkan data Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), sekitar 81 persen kasus kebutaan di Tanah Air disebabkan oleh katarak.

Melihat kondisi tersebut, Pupuk Kujang kembali menggelar operasi katarak gratis bagi masyarakat sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-51 perusahaan, di Karawang Kamis (4/6/2026).

Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Rudi Pangarasaning Utami, mengapresiasi program tersebut.

"Katarak menjadi penyebab tertinggi kebutaan di Indonesia, hingga 81 persen. Itu berdasarkan pendataan Perdami," ujar Rudi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, Ketua HUT ke-51 Pupuk Kujang, Desra Heriman, mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan masyarakat.

"Sejak berdiri, Pupuk Kujang tidak hanya berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga terus berupaya hadir dan berkontribusi bagi masyarakat di bidang lain, termasuk kesehatan. Karena itu kegiatan operasi katarak ini kembali dilakukan," kata Desra.

Dia berharap program tersebut dapat membantu mengurangi angka gangguan penglihatan, khususnya di Kabupaten Karawang.

"Kami harap para pasien dapat meningkatkan kualitas hidupnya sehingga bisa kembali beraktivitas secara normal," tuturnya.