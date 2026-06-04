SPMB Kabupaten Bogor 2026 Resmi Dibuka, Pendaftaran SD dan SMP Dilakukan Secara Daring

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Seluruh proses pendaftaran utama pada tahun ini dilakukan secara daring melalui portal resmi yang telah disiapkan pemerintah daerah guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandi, mengatakan penerapan sistem pendaftaran daring bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjamin proses penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas diskriminasi.

“Melalui SPMB daring ini, kami berkomitmen memberikan hak dan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Jadwal Pendaftaran SPMB SD Kabupaten Bogor

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, pendaftaran jenjang SD melalui jalur daring akan dibuka mulai 12 hingga 27 Juni 2026.

Calon peserta didik dan orang tua dapat melakukan pendaftaran melalui portal resmi SPMB Kabupaten Bogor.

Apabila setelah proses daring masih terdapat sekolah yang belum memenuhi kuota atau pagu yang ditetapkan, Disdik Kabupaten Bogor akan membuka pendaftaran secara luring atau tatap muka pada 3 hingga 5 Juli 2026.