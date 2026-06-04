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Polisi Selidiki Penyebab Truk Tangki Pertamina Terbakar di Tol Cisumdawu

Kamis, 04 Juni 2026 – 17:50 WIB
Polisi Selidiki Penyebab Truk Tangki Pertamina Terbakar di Tol Cisumdawu - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Truk tangki Pertamina terbakar di KM 207 Tol Cisumdawu pada Kamis (4/6/2026). Dalam kejadian ini dipastikan tidak ada korban jiwa.

Momen ketika truk tangki terbakar, terekam oleh sebuah kamera dan beredar di media sosial.

"Betul (truk tangki Pertamina terbakar), Alhamdulillah tidak ada korban," kata Kanit 3 Sat PJR Tol Cisumdawu, Iptu Deny Ruhiat, saat dikonfirmasi.

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Situasi terkini, api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas dan sedang dilakukan pendinginan. Arus lalu lintas yang sempat tersendat pun berangsur-angsur mulai kembali normal.

"Untuk kendaraan sudah didinginkan," ucap dia.

Adapun truk tangki Pertamina yang terbakar akan segera dievakuasi ke gerbang tol terdekat. Penyebab truk tangki Pertamina itu terbakar akan diselidiki lebih lanjut oleh polisi.

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"Kendaraan yang terbakar akan dievakuasi ke gerbang tol terdekat," ujar dia.

"Kami masih dalami penyebabnya, masih evakuasi dulu kendaraanya," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Truk tangki Pertamina terbakar di KM 207 Tol Cisumdawu. Tidak ada korban jiwa, api telah dipadamkan, sementara polisi masih menyelidiki penyebab kejadian.

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

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TAGS   tol cisumdawu truk tangki pertamina terbakar truk pertamina terbakar truk tangki pertamina

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