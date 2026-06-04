Polisi Selidiki Penyebab Truk Tangki Pertamina Terbakar di Tol Cisumdawu

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Truk tangki Pertamina terbakar di KM 207 Tol Cisumdawu pada Kamis (4/6/2026). Dalam kejadian ini dipastikan tidak ada korban jiwa.

Momen ketika truk tangki terbakar, terekam oleh sebuah kamera dan beredar di media sosial.

"Betul (truk tangki Pertamina terbakar), Alhamdulillah tidak ada korban," kata Kanit 3 Sat PJR Tol Cisumdawu, Iptu Deny Ruhiat, saat dikonfirmasi.

Situasi terkini, api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas dan sedang dilakukan pendinginan. Arus lalu lintas yang sempat tersendat pun berangsur-angsur mulai kembali normal.

"Untuk kendaraan sudah didinginkan," ucap dia.

Adapun truk tangki Pertamina yang terbakar akan segera dievakuasi ke gerbang tol terdekat. Penyebab truk tangki Pertamina itu terbakar akan diselidiki lebih lanjut oleh polisi.

"Kendaraan yang terbakar akan dievakuasi ke gerbang tol terdekat," ujar dia.

"Kami masih dalami penyebabnya, masih evakuasi dulu kendaraanya," pungkasnya. (mcr27/jpnn)