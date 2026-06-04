SPMB 2026 Depok Dibuka, Berikut Daftar 47 SMP dan MTs Swasta Gratis yang Bisa Dipilih

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali membuka pendaftaran peserta didik baru melalui Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Pendaftaran dilaksanakan secara daring dan terintegrasi dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Program RSSG menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Depok dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat sekaligus memberikan alternatif pilihan sekolah bagi calon peserta didik yang belum tertampung di sekolah negeri.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Depok, Muhammad Yusuf, mengatakan sebanyak 47 sekolah swasta jenjang SMP dan MTs telah bergabung dalam program tersebut pada tahun ini.

“Sudah dibuka. Kami minta orang tua segera mendaftarkan putra-putrinya karena kuota terbatas,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, mekanisme pelaksanaan Program RSSG Tahun Ajaran 2026/2027 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, hingga jadwal pendaftaran melalui laman resmi SPMB Kota Depok maupun langsung ke sekolah tujuan.

Karena jumlah kursi yang tersedia terbatas, orang tua diimbau segera melakukan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar peluang diterima di sekolah pilihan semakin besar.