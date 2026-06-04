Pemkot Depok Siapkan Rp66,16 Miliar untuk Pembayaran Gaji Ke-13 ASN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) akan mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Juni 2026.

Pembayaran tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pegawai menjelang tahun ajaran baru.

Kepala BKD Kota Depok, Nuraeni Widayatti, mengatakan gaji ke-13 akan diberikan kepada 5.106 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.900 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

“Gaji ke-13 rencananya akan dibayarkan pada bulan Juni 2026 ini untuk 5.106 PNS dan 1.900 PPPK penuh waktu,” kata Nuraeni.

Gaji Ke-13 Mencakup Gaji Pokok dan TPP

Nuraeni menjelaskan, komponen gaji ke-13 yang akan diterima ASN meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pemerintah Kota Depok telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp66.164.875.479 untuk merealisasikan pembayaran gaji ke-13 tersebut.

“Rinciannya yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, dan TPP,” ujarnya.