Update Harga Emas dan Perak Antam 4 Juni 2026, Logam Mulia 1 Gram Dijual Rp2,759 Juta
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis (4/6/2026) berada di level Rp2.759.000 per gram.
Harga tersebut menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi maupun menambah koleksi logam mulia di tengah dinamika pasar global.
Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.429.500, sedangkan ukuran 2 gram dibanderol Rp5.458.000. Untuk ukuran yang lebih besar, emas 10 gram dijual Rp27.085.000 dan emas 100 gram mencapai Rp270.112.000.
Sementara itu, emas batangan ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, dipasarkan dengan harga Rp2.699.600.000.
Adapun harga jual setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen untuk emas 1 gram mencapai Rp2.765.898.
Berikut daftar harga dasar emas batangan Antam per Kamis, 4 Juni 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com
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0,5 gram: Rp1.429.500
1 gram: Rp2.759.000
2 gram: Rp5.458.000
3 gram: Rp8.162.000
5 gram: Rp13.570.000
10 gram: Rp27.085.000
25 gram: Rp67.587.000
50 gram: Rp135.095.000
100 gram: Rp270.112.000
250 gram: Rp675.015.000
500 gram: Rp1.349.820.000
1.000 gram: Rp2.699.600.000
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Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
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