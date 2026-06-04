Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jabar, Kamis 4 Juni 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat akan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan pada Kamis (4/6/2026).

Namun, masyarakat di sejumlah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat umumnya cerah berawan hingga berawan.

Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, serta Kabupaten Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari atau pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang diprakirakan meluas ke sejumlah daerah.

Wilayah yang berpotensi diguyur hujan meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, hingga Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, pada malam hingga dini hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan.

BMKG mencatat suhu udara di Jawa Barat berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 50 hingga 95 persen. Adapun arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 kilometer per jam.