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HJB Ke-544 Hadirkan Puluhan Program dan Layanan untuk Warga Kota Bogor

Rabu, 03 Juni 2026 – 19:00 WIB
HJB Ke-544 Hadirkan Puluhan Program dan Layanan untuk Warga Kota Bogor - JPNN.com Jabar
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi meluncurkan logo Hari Jadi ke-544 Tahun Bogor (HJB). Berikut penjelasan lengkap maknanya dari bentuk hingga warna. Foto: Tangkapan Layar/Yogi Faisal

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar rangkaian perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 dengan mengusung tema "Bogor Nanjeur".

Tema tersebut mencerminkan semangat Kota Bogor untuk tetap berdiri tegak menghadapi berbagai tantangan, memperkuat komitmen pembangunan, serta mempersiapkan masyarakat menghadapi perkembangan zaman.

Tahun ini, perayaan HJB dirancang lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi warga.

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Ketua Panitia HJB ke-544 Kota Bogor, Iceu Pujiati, mengatakan terdapat 42 kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah bersama mitra strategis. Selain itu, berbagai komunitas di Kota Bogor juga turut berpartisipasi secara mandiri dalam memeriahkan perayaan.

"Pada 3 Juni atau bertepatan dengan Hari Jadi Bogor, kami mengadakan upacara bendera di Balai Kota, sidang paripurna di DPRD Kota Bogor, serta aktivasi Museum Pajajaran di Batutulis," ujar Iceu.

Pendidikan dan Kesejahteraan Jadi Prioritas

Dalam momentum HJB ke-544, Pemkot Bogor menghadirkan sejumlah program pendidikan dan kesejahteraan sosial yang menyasar masyarakat kurang mampu.

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Melalui Dinas Pendidikan, program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diperkuat untuk menekan angka putus sekolah.

Sebanyak 544 warga di wilayah Bogor Timur mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan hingga memperoleh ijazah.

Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 mengusung tema
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