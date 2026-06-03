SPMB SMP Jalur Prestasi Kota Depok Dibuka 4–5 Juni 2026, Simak Syarat dan Jadwal Lengkapnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok melalui Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 membuka pendaftaran jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) jalur prestasi pada 4–5 Juni 2026.

Pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui laman resmi SPMB Kota Depok. Jalur prestasi menjadi salah satu jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi calon murid dengan capaian akademik maupun nonakademik.

Panitia SPMB Kota Depok, Bahrudin, mengatakan pendaftaran dibuka selama dua hari, mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB.

“SPMB jenjang SMP jalur prestasi dibuka selama dua hari, mulai 4–5 Juni 2026 pukul 07.00 hingga 17.00 WIB,” ujar Bahrudin.

Menurutnya, jalur prestasi mencakup prestasi akademik yang dinilai berdasarkan nilai rapor dan piagam atau sertifikat, serta prestasi nonakademik pada tingkat kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

Jadwal SPMB SMP Jalur Prestasi Kota Depok 2026

Panitia telah menetapkan sejumlah tahapan yang harus diikuti peserta selama proses seleksi berlangsung.

Khusus untuk validasi dokumen jalur prestasi nonakademik, proses tersebut akan dilaksanakan pada 6 Juni 2026 mulai pukul 07.00 WIB.

Selanjutnya, masa sanggah dijadwalkan pada 8 Juni 2026 melalui laman resmi SPMB. Hasil seleksi akan diumumkan pada 9 Juni 2026 pukul 07.00 WIB.