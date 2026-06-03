Kloter 2 JKS Jemaah Haji Depok Tiba, Satu Orang Masih Dirawat di Arab Saudi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 444 jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 2 JKS tiba di Balai Kota Depok pada Rabu (3/6) setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi.

Kedatangan para jemaah berlangsung lancar usai menempuh perjalanan panjang dari Makkah menuju Indonesia.

Rombongan disambut setelah melalui proses kepulangan yang dimulai sejak dini hari waktu setempat.

Ketua Kloter 2 JKS, Cutra Sari, mengatakan perjalanan pulang dimulai pada 2 Juni 2026 sekitar pukul 02.00 waktu Arab Saudi.

Para jemaah melakukan persiapan keberangkatan dari hotel menuju Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah.

“Alhamdulillah saat ini jemaah haji Kloter 2 JKS Kota Depok telah tiba dan diterima di Balai Kota Depok. Perjalanan kami dimulai sejak pukul 02.00 dini hari untuk persiapan keberangkatan,” ujar Cutra Sari.

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Menurutnya, seluruh proses keberangkatan dari hotel menuju bandara hingga penerbangan menuju Indonesia berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti.

Pesawat yang membawa rombongan jemaah lepas landas dari Jeddah pada siang hari waktu setempat dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 01.44 WIB.