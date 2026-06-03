Dedi Mulyadi Pastikan Reaktivasi Bandara Husein Tinggal Menunggu Keputusan Kemenhub

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk mereaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.

Dedi mengatakan, pemerintah sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna membahas rencana reaktivasi yang berarti memindahkan layanan penerbangan komersil dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Keryajati ke Husein.

"Draftnya sudah ada, kemudian nanti teknisnya di pertengahan Juni saya mau bertemu untuk bahas di Husein langsung," kata Dedi ditemui di Gedung DPRD Jabar, Rabu (3/6/2026).

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Dia memberi sinyal Bandara Husein Sastranegara akan kembali melayani penerbangan komersil seperti dulu lagi. Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan hari ini adalah persoalan aset bandara.

"Itu sangat besar kemungkinan untuk segera dilakukan pengelolaan, tinggal persoalan perhitungan-perhitungan asetnya saja," ucap dia.

"Husein kembali beroperasi sudah sangat terbuka dan segera akan dibuka," lanjutnya.

Lebih lanjut, tidak hanya bandaranya saja yang diaktifkan, kawasannya pun kata Dedi, akan dibuat menjadi kawasan komersial. Sehingga, roda ekonomi masyarakat bisa terjadi.

"Saya berharap kawasan Husein dan sekitarnya itu menjadi kawasan komersial," tuturnya.