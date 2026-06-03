Penjelasan PNJ Soal Tindak Asusila Sesama Jenis di Lingkungan Kampus

jabar.jpnn.com, DEPOK - Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) membenarkan adanya kasus asusila yang terjadi di lingkungan kampus.

Peristiwa tersebut diketahui setelah ditemukan oleh sejumlah mahasiswa pada Selasa (2/6).

Staf Humas dan Keprotokolan PNJ, Soraya Adlina, mengatakan pihak kampus segera mengambil langkah penanganan setelah menerima informasi terkait kejadian tersebut.

“Memang benar terjadi di lingkungan kampus dan ditemukan oleh beberapa mahasiswa kami,” ujar Soraya saat ditemui pada Rabu (3/6).

Menurutnya, kampus langsung melakukan upaya preventif guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan setelah insiden tersebut terungkap.

“Kami memiliki langkah preventif setelah ditemukan insiden seperti itu. Kami berupaya mengamankan situasi agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” katanya.

Soraya menegaskan bahwa PNJ tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Namun demikian, pihak kampus tetap berkomitmen untuk menghormati hak-hak setiap individu sesuai ketentuan yang berlaku.