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Dedi Mulyadi Jual Sapi demi Bonus Persib, Nominalnya Fantastis

Rabu, 03 Juni 2026 – 12:20 WIB
Dedi Mulyadi Jual Sapi demi Bonus Persib, Nominalnya Fantastis - JPNN.com Jabar
CEO PT Persib Bandung, Glenn Sugita menerima uang 'kadeudeuh' seusai Persib meraih juara dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung menerima uang 'kadeudeuh' atau ungkapan sayang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Uang ini merupakan bonus seusai Persib meraih hattrick juara BRI Super League 2025/26 dengan nominal mencapai Rp1 miliar.

Bonus diterima secara langsung oleh CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Glenn Sugita dari Dedi Mulyadi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/6/2026).

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Glenn mengatakan, musim ini adalah musim terberat bagi tim Maung Bandung bisa mengarungi kompetisi dengan mulus. 

Gelar juara tiga kali beruntun, suatu hal yang sempat dianggapnya mustahil bisa diraih. Namun, akhirnya buah kerja keras tim berakhir manis.

"Ini suatu penghargaan yang besar bagi kami. Kami juga terima kasih didukung penuh oleh pemerintah hingga juara tiga kali," kata Glenn.

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"Musim ini sangat berat. Saya pernah berkeluh kesah dengan pak gubernur ini lima pertandingan terakhir akan sangat berat. Saya juga kurang yakin," lanjutnya.

Glenn menuturkan, bonus Rp1 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan dibagikan kepada seluruh pemain sebagai motivasi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, rela menjual sapinya demi bonus Persib Bandung yang berhasil meraih juara Super League 2025/26.
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TAGS   persib gubernur jawa barat dedi mulyadi persib juara bonus persib jual sapi

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