Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 3 Juni 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu (3/6/2026) tercatat berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dijual seharga Rp2.774.000 sebelum pajak atau Rp2.780.935 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Kenaikan harga logam mulia terus menjadi perhatian masyarakat, terutama investor yang menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai (safe haven) di tengah dinamika ekonomi global.

Selain ukuran 1 gram, emas batangan dengan berat 0,5 gram dipasarkan seharga Rp1.437.000.

Sementara itu, emas batangan ukuran 10 gram dijual Rp27.235.000 dan ukuran 100 gram mencapai Rp271.612.000.

Untuk investor dengan kebutuhan investasi jangka panjang, emas batangan ukuran besar juga tersedia.

Harga emas 250 gram dipatok Rp678.765.000, sedangkan emas batangan 1 kilogram (1.000 gram) dijual Rp2.714.600.000 sebelum pajak.

Berikut harga dasar emas batangan per 3 Juni 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com