BMKG: Sebagian Wilayah Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Rabu 3 Juni 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan ringan pada Rabu (3/6/2026).

Meski secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, masyarakat tetap diimbau untuk mengantisipasi perubahan cuaca, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca periode Rabu, 3 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 4 Juni 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Jabodetabek.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bogor menjelang siang hari.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada periode ini, hujan ringan berpeluang turun di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada malam hari cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal tanpa potensi hujan yang signifikan.

Memasuki dini hari Kamis (4/6/2026), kondisi cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan diprakirakan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang.