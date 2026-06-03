Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sejumlah Wilayah Jawa Barat Berpotensi Hujan hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada Rabu (3/6/2026).

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan berskala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan masih berlanjut dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah. Wilayah yang berpotensi diguyur hujan meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Meski demikian, hujan ringan masih berpeluang terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung.

Sementara itu, pada dini hari hingga pagi, cuaca umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Selain potensi hujan, suhu udara di Jawa Barat diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 35 derajat Celsius.