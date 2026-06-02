JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Respons Dedi Mulyadi soal Ucapan Viral Abu Janda

Respons Dedi Mulyadi soal Ucapan Viral Abu Janda

Selasa, 02 Juni 2026 – 19:00 WIB
Respons Dedi Mulyadi soal Ucapan Viral Abu Janda - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ikut merespons pernyataan Abu Janda yang menyebut Jawa Barat sebagai provinsi bar bar karena sikap intoleransinya.

Ia menegaskan, Provinsi Jawa Barat sangat toleran dan terbuka bagi seluruh umat. Bahkan, masyarakat bisa nyaman hidup dan tinggal di sini.

"Saya sih selalu melihat ya, segala sesuatu yang berkembang itu kita tanggapi secara dewasa. Bahwa hari ini saya tegaskan, orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran," kata Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

Baca Juga:

Menurutnya, apabila terjadi konflik intoleransi disebabkan karena komunikasi yang keliru. Ia pun menyebut bahwa pelaku intoleransi bukan warga asli Jawa Barat.

"Kalau ada konflik-konflik intoleransi lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya," ucapnya.

Ia menyebut pelaku intoleransi biasanya masyarakat urban yang berkonflik sesama masyarakat urban lainnya. Namun, saat ini Dedi mengklaim konflik intoleransi sudah meredup bahkan menyebut Jawa Barat sangat terbuka.

Baca Juga:

"Setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Sudah makin redup, insya Allah deh Jawa Barat provinsi yang terbuka, gini aja deh kalau ngomong tentang keterbukaan Jawa Barat. Provinsi mana yang seterbuka Jawa Barat gitu aja," tuturnya.

Ia menegaskan hanya Provinsi Jawa Barat yang terbuka untuk masyarakat luar. Oleh karena itu, tidak pantas ucapan bar bar disematkan bagi Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ikut merespons pernyataan Abu Janda yang menyebut Jawa Barat sebagai provinsi bar bar karena sikap intoleransinya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat provinsi jawa barat dedi mulyadi abu janda pernyataan abu janda ucapan abu janda jawa barat bar bar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU