JPNN.com Jabar Sampah di TPS Cijambe Bandung Meluber ke Jalan, Warga Keluhkan Bau Menyengat

Selasa, 02 Juni 2026 – 17:30 WIB
Tumpukan sampah yang meluber ke badan jalan di TPS Cijambe, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) Cijambe, Kota Bandung, sudah meluber di badan jalan.

Kondisi ini membuat masyarakat sekitar tidak nyaman ketika melintas di area tersebut.

Penumpukan sampah ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu dan mencapai puncaknya pada Senin (1/6/2026). Bau menyengat dari sampah tersebut pun menyeruak hingga puluhan meter ke tempat berjualan hingga permukiman masyarakat.

Hari ini atau Selasa (2/6/2026), terlihat sebuah alat pengeruk besi berada di sana untuk membersihkan sampah. Puluhan petugas kewilayahan pun tampak membersihkan jalanan seusai truk pengangkut sampah mengambil untuk kemudian dikirimkan ke TPA Sarimukti.

Meski demikian, tumpukan sampah masih terlihat menggunung. Bahkan peningkatakan volume sampah bakal kembali bertambah di TPS tersebut karena beberapa kendaraan pengangkut sampah dari warga di sekitar Cijambe masih mengantre untuk bisa membuang sampah ke TPS itu.

Salah satu warga yang membuang sampah ke Cijambe, Doni, menuturkan bahwa penumpukan sampah memang sudah terjadi beberapa hari ke belakang.

Meski tidak setiap hari membuang sampah ke sana, tapi dia pulang pergi bekerja melintasi TPS ini dan melihat kondisinya sudah mengkhawatirkan.

"Dua hari sekali buang sampah, ya memang numpuk aja gitu kaya jarang diambil sama petugas ke TPA-nya," kata Doni.

