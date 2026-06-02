Demo Dugaan Prostitusi, Pemilik Unit Pergoki Sejoli Check-In di Apartemen Saladin Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sejumlah pemilik unit Apartemen Saladin Mansion, Depok, menggelar aksi damai pada Selasa (2/6) untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan terkait pengelolaan hunian tersebut.

Dalam aksi tersebut, puluhan pemilik unit membawa spanduk dan poster yang berisi sejumlah tuntutan.

Beberapa isu yang disoroti antara lain penyelesaian Akta Jual Beli (AJB) serta dugaan penyalahgunaan unit apartemen yang disewakan secara harian maupun per jam.

Salah seorang pemilik unit yang mengikuti aksi, Nova, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap aktivitas keluar-masuk sejumlah pasangan muda yang diduga menyewa kamar dalam waktu singkat.

Menurut dia, aktivitas tersebut kerap terlihat secara terbuka di area apartemen. Ia juga menyebut adanya pihak-pihak yang diduga menjadi perantara atau broker penyewaan unit.

"Itu dia (sewa) jam-jaman, banyak yang wara-wiri, dan terlihat secara terbuka di sini. Broker yang menawarkan juga sering berkumpul di area ini," ujar Nova kepada wartawan.

Keluhan serupa disampaikan pemilik unit lainnya, Dela. Ia mengatakan banyak pemilik unit yang belum tentu mengetahui apabila unit mereka disewakan kembali oleh pihak tertentu untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut Dela, para pemilik unit biasanya akan saling memberikan informasi apabila menemukan indikasi penyewaan unit yang mencurigakan.