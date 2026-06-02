Pemilik Apartemen Saladin Mansion Gelar Aksi Damai, Tuntut Kejelasan AJB dan Soroti Dugaan Aktivitas Prostitus

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sejumlah pemilik unit Apartemen Saladin Mansion menggelar aksi damai untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pihak pengembang dan manajemen, Selasa (2/6).

Dalam aksi tersebut, puluhan warga membawa spanduk dan poster berisi aspirasi serta tuntutan yang mereka anggap belum mendapat penyelesaian.

Ketua Aliansi Pemilik Unit Apartemen Saladin Mansion, Guswandri, mengatakan bahwa tuntutan utama para pemilik unit adalah kejelasan terkait penerbitan Akta Jual Beli (AJB).

Menurutnya, hingga saat ini banyak pemilik unit yang masih hanya memegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), meskipun telah melunasi pembayaran unit sejak bertahun-tahun lalu.

“Yang dituntut pertama dan menjadi prioritas kami adalah AJB. Sudah 11 tahun kami menunggu, tetapi hingga saat ini yang kami miliki hanya PPJB,” ujar Guswandri saat ditemui di lokasi aksi.

Ia menyebutkan, sekitar 1.200 unit apartemen telah dilunasi oleh para pembeli. Nilai pembayaran yang telah disetorkan bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah per unit.

Menurut Guswandri, para pemilik unit berharap pihak pengembang segera memenuhi kewajibannya dengan menerbitkan AJB sebagai bentuk kepastian hukum atas kepemilikan unit yang telah dibeli.

Selain persoalan AJB, para penghuni juga menyampaikan keresahan terkait dugaan adanya aktivitas prostitusi di lingkungan apartemen.