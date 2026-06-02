105 CPNS Formasi 2024 Resmi Diambil Sumpah, Perkuat Layanan Publik dan Kesehatan di Kota Depok

Selasa, 02 Juni 2026 – 15:00 WIB
jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 105 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 resmi diambil sumpahnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Selasa (2/6).

Prosesi pengambilan sumpah berlangsung di Aula Teratai, Lantai 1 Balai Kota Depok dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri.

Kegiatan tersebut menandai berakhirnya seluruh tahapan pengadaan CPNS formasi 2024, mulai dari proses seleksi, pemberkasan, hingga pelatihan dasar yang telah dijalani para peserta.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok, Endra, mengatakan bahwa 105 CPNS yang diambil sumpahnya terdiri atas 29 tenaga kesehatan dan 76 tenaga teknis.

“Hari ini adalah pengambilan sumpah bagi CPNS formasi tahun 2024 untuk menjadi ASN Pemerintah Kota Depok. Total yang diambil sumpahnya sebanyak 105 orang,” ujar Endra.

Menurutnya, formasi yang diisi para CPNS tersebut didominasi tenaga kesehatan yang akan memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Depok.

Adapun profesi yang mengisi formasi tersebut meliputi dokter umum, dokter spesialis, apoteker, serta berbagai tenaga kesehatan lainnya.

Endra menjelaskan, kebutuhan penambahan ASN masih menjadi perhatian Pemkot Depok seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik.

