3 Pengendara Motor Luka Berat Seusai Tertimpa Pohon Tumbang di Jatinangor

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Pohon tumbang jenis Flamboyan di Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di depan kampus Universitas Padjajaran, tumbang pada Senin (1/6/2026) malam dan memakan korban.

Sebanyak lima orang menjadi korban dalam insiden pohon tumbang tersebut.

"Diduga akibat pohon yang sudah lapuk tumbang menghalangi jalan dan menimpa beberapa kendaraan," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang, Bambang Rianto, dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Total, ada lima pengendara motor yang terluka akibat tertimpa motor.

Tiga pengendara motor mengalami luka berat, sedangkan dua lainnya luka ringan. Salah seorang korban yang mengalami luka berat disebut sedang berada pada fase kritis.

"Satu kritis. Semua korban telah dibawa ke RS Unpad," ucap dia.

Sebagai tindak lanjut, kata Bambang, petugas BPBD bersama instansi terkait sudah melakukan penanganan pohon yang tumbang. Kini, motor ataupun mobil sudah dapat kembali melintas di ruas jalan yang sempat terhalang pohon.

"Setelah menerima laporan tim Pusdalops dan TRC BPBD Kabupaten Sumedang melaksanakan koordinasi dan penanganan di lapangan," tuturnya.