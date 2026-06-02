Harga Emas dan Perak Hari Ini 2 Juni 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Rp2,77 Juta, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 2 Juni 2026, masih berada di level tinggi.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.774.000, sementara harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen mencapai Rp2.780.935.

Kenaikan harga logam mulia dalam beberapa waktu terakhir membuat emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat.

Selain ukuran 1 gram, emas batangan dengan berbagai ukuran lainnya juga tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.

Untuk ukuran terkecil, emas batangan 0,5 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp1.437.000 atau Rp1.440.593 setelah pajak.

Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram dijual Rp13.645.000 dan ukuran 10 gram sebesar Rp27.235.000.

Adapun emas batangan ukuran 100 gram dipasarkan dengan harga Rp271.612.000.

Sementara untuk ukuran terbesar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, harga dasarnya mencapai Rp2.714.600.000 atau Rp2.721.386.500 setelah pajak.