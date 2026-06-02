Distan Cirebon Prioritaskan Produksi Beras 300 Ribu Ton per Tahun untuk Jaga Surplus Pangan

jabar.jpnn.com, CIREBON - Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memprioritaskan upaya menjaga produksi beras tetap berada di atas 300 ribu ton per tahun guna mempertahankan surplus pangan dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Kepala Subsektor Produksi Tanaman Pangan Distan Kabupaten Cirebon, Iwan Mulyawan, mengatakan produksi beras di Kabupaten Cirebon saat ini mencapai sekitar 350 ribu hingga 360 ribu ton per tahun.

Dengan capaian tersebut, daerah ini masih mampu menghasilkan surplus beras sekitar 90 ribu ton per tahun.

“Produksi beras Kabupaten Cirebon saat ini masih mampu menciptakan surplus sekitar 90 ribu ton per tahun sehingga tetap menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Barat,” kata Iwan di Cirebon.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa surplus beras tersebut mengalami penurunan dibandingkan satu dekade lalu.

Pada periode 2014-2015, surplus beras Kabupaten Cirebon tercatat mencapai sekitar 110 ribu ton per tahun.

Menurutnya, terjadi penurunan sekitar 20 ribu ton dalam kurun waktu tersebut yang dipengaruhi oleh berkurangnya luas lahan pertanian serta meningkatnya jumlah penduduk.

“Ada penurunan sekitar 20 ribu ton dibandingkan periode 2014-2015. Hal itu dipengaruhi oleh penyusutan lahan pertanian dan pertumbuhan jumlah penduduk,” ujarnya.