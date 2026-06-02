Bocoran Rangkaian Kegiatan HJB ke-544, Lengkap!

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, memastikan seluruh rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 Tahun 2026 telah dipersiapkan secara matang.

Kepastian tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama kepala perangkat daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan sejumlah pihak terkait di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin (1/6/2026).

Rakor yang berlangsung selama sekitar 90 menit itu digelar untuk mengevaluasi sekaligus memastikan kesiapan seluruh unsur penyelenggara menjelang puncak peringatan Hari Jadi Bogor yang jatuh pada 3 Juni 2026.

"Pastikan semua telah dipersiapkan dengan baik dan matang, mulai dari rangkaian acara, rundown kegiatan, hingga para pihak yang akan diundang," ujar Dedie Rachim.

Rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 akan diawali dengan upacara di Plaza Balai Kota Bogor.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor yang mengagendakan sejumlah kegiatan penting, antara lain peluncuran Hymne Kota Bogor, penyerahan peraturan daerah dalam huruf braille dari Kementerian Sosial kepada Ketua DPRD Kota Bogor, serta pemberian penghargaan kepada tokoh dan pihak yang dinilai berjasa bagi Kota Bogor di tingkat daerah maupun nasional.

Pada hari yang sama, Pemerintah Kota Bogor juga akan melaksanakan soft launching Museum Pajajaran sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah dan budaya daerah.

Menurut Dedie Rachim, peluncuran awal tersebut bertujuan memperkenalkan Museum Pajajaran kepada masyarakat sekaligus mengajak berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pengembangan koleksi museum yang nantinya akan melalui proses kurasi.