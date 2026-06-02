Prakiraan Cuaca Jawa Barat 2 Juni 2026: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Bogor, Sukabumi, Bandung dan Tasikmalaya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa (2/6/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang hari terdapat potensi hujan ringan di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan meningkat. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, serta Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan melanda sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan berawan. Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara pada dini hari hingga pagi, hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih berpeluang terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, serta Kabupaten Tasikmalaya.