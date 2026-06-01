Pesan Mendalam Supian Suri untuk ASN di Hari Lahir Pancasila, Singgung Soal Pelayanan Masyarakat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa wujud nyata kecintaan terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 Tingkat Kota Depok yang berlangsung di Halaman Balai Kota Depok, Senin (1/6).

Dalam amanatnya, Supian Suri menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh warga.

Baca Juga: Petugas Keamanan Gagalkan Aksi Pembobolan Mesin ATM di Tapos Depok

"Untuk Kota Depok, wujud cinta negeri melalui pelayanan masyarakat. Saya juga sudah menyampaikan kepada seluruh kepala perangkat daerah bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk melayani warga," ujar Supian Suri.

Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain pelayanan publik, Supian Suri juga menyoroti pentingnya semangat gotong royong sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan Kota Depok.

"Semangat Pancasila salah satunya adalah gotong royong. Karena itu kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan membuat Kota Depok semakin indah," katanya.