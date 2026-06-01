JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pesan Mendalam Supian Suri untuk ASN di Hari Lahir Pancasila, Singgung Soal Pelayanan Masyarakat

Pesan Mendalam Supian Suri untuk ASN di Hari Lahir Pancasila, Singgung Soal Pelayanan Masyarakat

Senin, 01 Juni 2026 – 16:00 WIB
Pesan Mendalam Supian Suri untuk ASN di Hari Lahir Pancasila, Singgung Soal Pelayanan Masyarakat - JPNN.com Jabar
Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Foto : Diskominfo Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa wujud nyata kecintaan terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 Tingkat Kota Depok yang berlangsung di Halaman Balai Kota Depok, Senin (1/6).

Dalam amanatnya, Supian Suri menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh warga.

Baca Juga:

"Untuk Kota Depok, wujud cinta negeri melalui pelayanan masyarakat. Saya juga sudah menyampaikan kepada seluruh kepala perangkat daerah bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk melayani warga," ujar Supian Suri.

Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain pelayanan publik, Supian Suri juga menyoroti pentingnya semangat gotong royong sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan Kota Depok.

"Semangat Pancasila salah satunya adalah gotong royong. Karena itu kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan membuat Kota Depok semakin indah," katanya.

Pada Hari Lahirnya Pancasila, Supian Suri sebut wujud cinta kepada negeri dapat diwujudkan melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok kota depok hari lahir pancasila wali kota depok supian suri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU